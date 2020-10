Die Firma Expert unterstützt den Verein "Gemeinsam gegen Krebs" erneut mit einer stattlichen Spende. Für die große Tombola zum "Run of Hope", Lauf der Hoffnung, wurden wieder einige attraktive Preise wie ein Digitalradio, eine Kaffeemaschine und mehr zur Verfügung gestellt. Die beiden Marktleiter Ronny Posekardt und sein Stellvertreter Jan Feulner zeigten sich von den Aktivitäten begeistert. Günter Landgrafe, Dritter Vereinsvorsitzender, bestätigte, dass die Teilnahme an dem coronabedingt virtuell durchgeführten Lauf der Hoffnung wieder hervorragend war. Über 500 Anmeldungen konnten registriert werden. Gerade in diesem Jahr sei man auf Spenden und Sponsoren angewiesen, weil die Großveranstaltung auf dem LGS- Gelände in Kronach wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste und somit etliche Einnahmen weggebrochen waren. Die Verlosung der Preise findet am Freitag, 2. Oktober, ab 15 Uhr öffentlich in der Praxis von Dr. Martina Stauch in der Niederbronner Straße in Kronach unter Aufsicht von Stadtrat Heinz Hausmann statt. eh