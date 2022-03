Im Jahr 2021 wurde die Dechant Hoch- und Ingenieurbau Gmbh aus Weismain in der Kategorie "herausragende Handwerksleistung" mit dem Zukunftspreis der Handwerkskammer für Oberfranken ausgezeichnet. Das damit verbundene Preisgeld in vierstelliger Höhe spendete Geschäftsführer Peter Dechant jetzt der Handwerkskammer für die Anschaffung digitaler Messgeräte, um den Nachwuchs mit modernster Technik schulen zu können.

Im zweijährigen Rhythmus würdigt die Handwerkskammer Betriebe aus Oberfranken für herausragende Leistungen mit dem Zukunftspreis. Dechant hatte die Jury mit der sogenannten Niemeyer-Sphere, einer weltweit einmalige Kugelkonstruktion aus weißem Beton und Glas, überzeugt.

Für Dechant gab es keine andere Option, als das gewonnene Preisgeld in die Zukunft des Handwerks zu investieren. "Die erstklassige Ausbildung des Nachwuchses ist für mich Zukunftsaufgabe Nummer 1. Was liegt da näher, als den Preis genau hierfür einzusetzen", so der Geschäftsführer. Die HWK schaffte mit der Spende modernste Linienlaser und Entfernungsmesser für ihre fünf Betriebsstätten an.

"Das hilft den Betrieben"

Hauptgeschäftsführer Reinhard Bauer und Abteilungsleiterin Johanna Erlbacher, zuständig für alle Berufsbildungs- und Technologiezentren der Kammer, bedankten sich bei Peter Dechant für diese großzügige Unterstützung. "Mit den gespendeten Geräten ist es uns nun möglich, die Ausbildung unserer Bauhandwerker noch digitaler zu gestalten und die jungen Leute gezielt im Einsatz moderner Messverfahren zu schulen", so Bauer. Das helfe den Betrieben. red