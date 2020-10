1800 Euro sind es geworden, die Jürgen Kern (M.), der Zweite Bürgermeister von Mitwitz an den Evangelischen Kindergarten überreichen konnte. Genauer gesagt, an Pfarrer Burkhard Sachs und Leiterin Tanja Schubert. Er hatte auf seine Geburtstagsgeschenke verzichtet und sie lieber gespendet. "Ich brauch ja nix", sagte der 60-Jährige. "Und ich spende gerne für soziale Zwecke. Da kommt das Geld in die richtigen Hände." Darüber freuten sich die Kids, denn sie bekommen unter anderem neue Spielmaterialien. ml