Anlässlich der Außerdienststellung ihres Verbandes spendete das Offizierkorps des Offizieranwärter-Bataillons 2 aus Hammelburg 1350 Euro an das Bundeswehr-Sozialwerk.

Das Offizieranwärter-Bataillon 2 bildete in den vergangen 15 Jahren die allgemeinmilitärische Basisbefähigung für die angehenden Führungskräfte des Heeres aus. Nach dem sechsmonatigen Offizieranwärterlehrgang absolvierten die Soldatinnen und Soldaten weitere Lehrgänge an der Offizierschule des Heeres, Truppenpraktika und eine Sprachenausbildung, bevor sie das Studium an einer der Universitäten der Bundeswehr absolvierten. Nach dem Studium und der anschließenden Ausbildung zum Zugführer der jeweiligen Truppen-gattung war für leistungsstarke Offiziere eine Rückkehr ins Offizieranwärter-Bataillon 2 möglich. Dort formten sie wiederum die künftigen Führungskräfte zum militärischen Führer, Ausbilder und Erzieher. Zusammen mit der Bataillonsführung bildeten die Offiziere und Stabsoffiziere das Offizierkorps des Offizieranwärter-Bataillons 2.

Mit dem Ziel, die Offizierausbildung wieder praxisnäher zu gestalten und damit auch die Bindung an die jeweilige Truppengattung zu stärken, entschied sich der damalige Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, diese neu zu gestalten. Damit einher ging die Auflösung des Verbandes in Hammelburg. Das Gleiche galt auch für das Offizierskorps. Nahezu alle Offiziere befinden sich bereits in ihren neuen Verbänden in ganz Deutschland. In gemeinschaftlicher Abstimmung entschieden die Offiziere, die verbliebenen Mittel aus der Kasse des Offizierskorps für einen guten Zweck spenden.

Bataillonskommandeur Oberstleutnant Mathias Steiger erklärt dazu: "Für viele war das vergangene Jahr eine große Herausforderung. Mein Offizierkorps und ich erachten diese Spende als eine würdige letzte Handlung, welche auch der Tradition des Verbandes gerecht wird, stets dort Unterstützung zu geben, wo sie notwendig ist." Jan Volkmann