Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand am 18. Juni der internationale Speaker Slam in Mastershausen mit 62 Teilnehmern statt. Nach der langen Zwangspause durch Corona standen Teilnehmer aus acht Nationen auf der Bühne. In vier Sprachen wurden die Themen präsentiert. Kim Kolb aus Grub am Forst hat an diesem Slam mit dem Thema "Die Leichtigkeit von Zusatzverkäufen" teilgenommen. Kolb trat dafür an, Selbstständigen, Unternehmern und Verkäufern mit einfachen Mitteln zu mehr Erfolg und Umsatz zu verhelfen. Er konnte nicht nur das Fachpublikum von sich überzeugen, sondern auch mit seiner Bühnenperformance die Jury. red