Die Kreismitgliederversammlung des SPD-Kreisverbandes Bad Kissingen findet am Montag, 19. Juli, in der Festhalle in Poppenlauer statt. Es stehen Neuwahlen an. Sabine Dittmar (MdB) spricht über die Bundespolitik. Beginn ist um 19 Uhr. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter heike.meissner@spd.de oder unter Tel.: 09721/646 29 93 an. Es gelten die Hygieneregeln. sek