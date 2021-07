"Lebens-Wege", das ist das Thema eines geführten Spaziergangs mit Impulsen am Freitag, 30. Juli, um 18.30 Uhr auf dem Görauer Anger. Wenn Spaziergänger einen Weg gehen, treffen sie auf Kreuzungen, machen Umwege, suchen Wegweiser. Unter Leitung von Christel Sakalow, Pädagogin mit Pilgererfahrung, und Trauerbegleiterin Irene Wegener treffen die Teilnehmenden auf einem herrlichen Panoramaweg hoch oben über dem Maintal auf Elemente ihrer "Lebens-Wege". Treffpunkt ist am Parkplatz in Zultenberg. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Die Veranstaltung ist auch Teil der Reihe "Gemeinsam auf dem Weg. Angebote für Trauernde und Interessierte"; Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk und die Katholische Erwachsenenbildung. Anmeldung bis 28. Juli beim Evangelischen Bildungswerk unter 0921/56 06 810 oder per E-Mail an info@ebw-oberfranken-mitte.de. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de. red