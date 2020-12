Kerstin Rentsch buk live auf Instagram mit Markus Franz vom Frankenwald-Tourismus Kartoffellebkuchen. Die Zutaten hierfür konnte man bei Ottos Enkel für 12 Euro erwerben, denn Ziel war es, dass möglichst viele Kronacher das Rezept nachbacken. Pro gekauftem Paket wurden zwei Euro Spendengeld gesammelt, die an "1000 Herzen für Kronach" gingen. Gerhard Burkert-Mazur betonte, dass jede Spende wichtig sei, um Kronachern, die in Not gekommen sind, zu helfen. Es gab viel positives Feedback für diese Aktion. Sogar in Berlin wurde das Rezept nachgebacken, da Instagramm-Follower von Frankenwald-Tourismus über ganz Deutschland verteilt sind. Es wird nicht der letzte Livestream bleiben. Im Frühjahr soll gemeinsam live gekocht werden. red