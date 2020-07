Von Montag, 27. Juli, bis Sonntag, 6. September, wird unter dem Motto "Höchstadt goes fit" im Engelgarten ein breites Programm unter freiem Himmel aus den Bereichen Bewegung, Selbstverteidigung, Tanz, Entspannung und Ernährung angeboten. Wie Andrea Schütz vom Netzwerk für Sport und Gesundheit der Stadt Höchstadt mitteilt, freue man sich sehr, das Freiluft-Programm, das im Gesundheitsjahr 2019 eingeführt und von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde, erneut anbieten und sogar ausweiten zu können.

Die Höchstadter Bürger, egal welchen Alters, sollen in einer Zeit, da ihr Urlaub und die Ferien vielleicht etwas anders aussehen als ursprünglich geplant, ein reichhaltiges Angebot haben, um sich auszuprobieren und gemeinsam mit anderen - wenn auch mit Abstand - wieder Spaß an der Bewegung zu erleben. Alle Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Jeder ist willkommen.

21 unterschiedliche Anbieter, 124 Programmpunkte über einen Zeitraum von sechs Wochen - hier ist wirklich für jeden etwas dabei, schreibt Andrea Schütz. Pilates, Zumba, Yoga, Rücken-fit, Stadtrunde, Krav Maga, WingTsun, Trainingszirkel, Nordic Walking, Latin Dance, Faszientraining und vieles mehr warten darauf, von den Teilnehmern entdeckt zu werden. Einige Angebote werden mehrfach angeboten, manche gibt es nur einmal.

Nur ein Datenblatt ausfüllen

Bereits am ersten Tag des Programms, am Montag, 27. Juli, finden acht unterschiedliche Kurse statt. Die genauen Zeiten und Inhalte für das gesamte Programm finden sich in einem separaten Flyer an den bekannten öffentlichen Stellen in Höchstadt, unter www.hoechstadt.de/leben/netzwerk-fuer-sport-und-gesundheit/veranstaltungen oder natürlich im Tourismusbüro in Höchstadt.

Alles, was die Teilnehmer machen müssen, ist, ihre persönlichen Daten in ein Datenerfassungsblatt einzutragen, damit eine Coronavirus-Infektionskette nachvollzogen werden könnte. Das Datenerhebungsblatt gibt es ebenfalls über die Website der Stadt Höchstadt, im Tourismusbüro oder direkt im jeweiligen Kurs. red