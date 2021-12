Große Freude herrschte im Rehbergheim der Arbeiterwohlfahrt in Kulmbach, hatte sich doch wie schon in den letzten Jahren eine Delegation der Sparkassenruheständler angesagt. Obwohl die Sparkassenruheständler ihre vorweihnachtliche Feier wegen Corona auch heuer nicht durchführen konnten und somit eine Sammlung nicht möglich war, sollten die Kinder des Rehbergheimes wegen Corona nicht leer ausgehen. Deshalb haben sich die Organisatoren der Sparkassenruheständler dazu entschlossen einen Spendenaufruf auf elektronischem Wege zu starten. Die Resonanz bei den Ruheständlern war enorm, so dass eine stattliche Summe von 1200 Euro gespendet wurde.

Den Betrag konnten nun die verantwortlichen des Organisationsteams, Klaus Göldel , Wolfgang Hahn und Horst Müller an die Leiterin des Rehbergheims, Friederike Ködel, übergeben. red