Die Sparkasse Bad Kissingen fördert seit Jahrzehnten die Schulen und Vereine im Landkreis Bad Kissingen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen und Projekte. Die Sparkasse sieht in ihrem Engagement für Bildung, Erziehung und in der Vereinsförderung ihre soziale Mitverantwortung und die Verbundenheit mit der Region, heißt es in einer Pressemeldung. Christopher Meindl, der neue Leiter der Geschäftsstelle Oberthulba, lud deshalb Vertreter der Schulen und Vereine zu einer offiziellen Spendenübergabe in die Geschäftsstelle Oberthulba ein.

Er freute sich über die zahlreich erschienenen Gäste und würdigte "das Engagement und die Leidenschaft, mit welcher die Vereine, aber vor allem die Funktionäre ihrem Ehrenamt nachgehen. Dies sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, aber genau das, was unsere Gemeinde so lebens- und liebenswert macht", so Meindl weiter. Insgesamt wurden die Vereine und Schulen im Markt Oberthulba von der Sparkasse mit einem Betrag von 4050 Euro unterstützt. Der Betrag stammt aus dem Sparkassen-PS-Sparen und Gewinnen. red