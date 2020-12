Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie wird die Sparkasse Kulmbach-Kronach ab dem morgigen Donnerstag, 17. Dezember 2020, vorübergehend 19 ihrer 29 Geschäftsstellen in den Landkreisen schließen. Zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden sollen die persönlichen Kontakte weitestgehend reduziert werden.

Beide Landkreise betroffen

Von der Schließung sind folgende Geschäftsstellen betroffen: Tettau, Steinbach am Wald, Teuschnitz, Stockheim, Wilhelmsthal, Nordhalben, Steinwiesen, Wallenfels, Mitwitz, Weißenbrunn, Presseck, Marktleugast, Kupferberg, Untersteinach, Marktschorgast, Himmelkron, Galgenberg, Kasendorf und Neudrossenfeld. Geöffnet bleiben die Hauptstellen in Kulmbach und Kronach sowie die Geschäftsstellen Ludwigsstadt, Pressig, Unterrodach, Küps, Stadtsteinach, Mainleus, Thurnau und Wirsberg-Neuenmarkt. Wie die Bank mitteilt, behält sie sich vor, notfalls weitere Standorte zu schließen, wenn es die Entwicklung nötig macht.

Geldversorgung gewährleistet

Die Selbstbedienungsgeräte (Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker, etc.) stünden für die Kunden in allen Geschäftsstellen (auch in den vorübergehend geschlossenen) wie gewohnt zur Verfügung. Außerdem könnten alle Online-Services unter www.s-kukc.de oder über die Sparkassen-Apps rund um die Uhr genutzt werden. Kunden, die noch kein Online-Banking machen, könnten sich in einem stark vereinfachten Prozess auf elektronischem Weg für das Online-Banking freischalten lassen. Die mobile Geschäftsstelle der Sparkasse werde zu den gewohnten Zeiten im Geschäftsgebiet unterwegs sein, um die Bargeldversorgung in der Fläche zu gewährleisten.

Telefonisch weiterhin erreichbar

Auf der Homepage www.s-kukc.de/corona-ku würden die Kunden aktuell über alle Öffnungszeiten und weiteren Entwicklungen informiert. Alle Mitarbeiter seien weiterhin zu den gewohnten Servicezeiten telefonisch unter Rufnummer 09261/6600 erreichbar.

Grundsätzlich seien persönliche Kundenberatungen bei unaufschiebbaren Anliegen weiterhin nach telefonischer Terminabsprache und unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften möglich. red