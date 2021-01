Die Sparkassenfilialen und Beratungszentren sind ab Montag, 11. Januar, vormittags wieder geöffnet. Darauf weist die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hin.

Sie hat vom 4. bis 8. Januar die von der Bundesregierung eindringlich geforderte Betriebsschließung umgesetzt. "Wir und auch andere Sparkassen tragen durch diese Schließungen zu mehrtägigen Kontaktreduzierungen bei. Wir danken allen Kunden für ihr Verständnis und hoffen, dass wir gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten konnten", erklärt Vorstandsmitglied Roberto Nernosi in einer Mitteilung des Unternehmens.

Nur am Vormittag

Ab dem 11. Januar sind die Mitarbeiter der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge wieder persönlich in den Beratungszentren und Filialen erreichbar. Aufgrund der weiterhin gültigen Kontaktbeschränkungen und der erwarteten geringeren Kundenfrequenz werden die Sparkassen-Filialen und -Beratungszentren nur vormittags - an den bisher üblichen Tagen - öffnen. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter für Beratungen telefonisch oder in Präsenz nach Terminvereinbarung für ihre Kunden da.

Vorgaben beachten!

Roberto Nernosi erklärt: "Mit einer schrittweisen Öffnung unserer Beratungszentren und Filialen möchten wir über die notwendige Grundversorgung mit Bankdienstleistungen hinaus auch wieder persönlich mit unseren Kunden in Kontakt kommen. Wir bitten unsere Kunden, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin zu berücksichtigen. Zum persönlichen Schutz und den unserer Mitarbeiter", so das Vorstandsmitglied Roberto Nernosi. red