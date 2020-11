Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt seit vielen Jahren die Kindergärten in ihrem Geschäftsgebiet. Dieses Jahr schüttet die Sparkasse 26 000 Euro aus dem Reinertrag ihres PS-Sparens an Kindergärten aus Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie dem Landkreis Haßberge aus, wie das Geldinstitut am gestrigen Montag mitteilte. Jeweils 500 Euro gehen an 35 Kindergärten aus Stadt und Landkreis Schweinfurt und an 17 Kindergärten im Kreis Haßberge.

Bei den Kindergärten findet die Geldspende eine sinnvolle und willkommene Verwendung. Sie ermöglicht die Anschaffung von kleinen und großen Wünschen: So konnten zum Beispiel Laufräder für Krippenkinder, ein Sonnensegel für den Außenbereich oder eine neue Schaukel angeschafft werden.

Wegen der aktuellen Corona-Situation wurde auf die schöne Tradition, die Spenden bei einer Veranstaltung an die Einrichtungsleitungen zu überreichen, verzichtet.

Lob der Politiker

Der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé und die Landräte Florian Töpper und Wilhelm Schneider lobten das hohe Engagement der Erzieher nicht nur während der Corona-Krise und bedankten sich bei der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge für die langjährige und großzügige Unterstützung der Kindergärten.

"Die Kinder- und Jugendförderung ist uns ein besonderes Anliegen. Mit monatlich über 62 000 Losen tragen unsere PS-Sparer dazu bei, dass wir diesen Betrag an die Kindergärten spenden können. Von jedem Euro Loseinsatz fließen 25 Cent in den Spendentopf, mit dem gemeinnützige Zwecke unterstützt werden", erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Schleich. red