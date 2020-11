Traditionell beendete der TC Küps die Sommersaison mit dem Saukopfturnier. Wolfgang Reuter, Initiator und "Herr über den Kessel" begrüßte die drei Vorstände, die Ehrenmitglieder P. Weber und M. Spörlein, die Aktiven und eine stattliche Anzahl von Gästen zu dem Wettbewerb.

Bei diesem Zufallsdoppel-Turnier der Herren traten in diesem Jahr sieben Paarungen unter der sportlichen Leitung von M. Geißler und M. Spörlein gegeneinander an. Die Auslosung ergab ein weitgehend ausgeglichenes Feld und so kam es in sieben Runden bei nicht allzu tennisfreundlichem Wetter zu spannenden und zum Teil äußerst knappen Begegnungen.

Schulze/Reuter siegen

Schließlich hatte die Paarung Dirk Schulze/Alexander Reuter mit 5:1 Punkten und 27:21 Spielen die Nase vorn und verwies die punktgleichen Paul Zimmermann/Harald Bergner mit 4:2 Punkten und 26:19 Spielen und Xaver Tönnesmann/Leo Filangieri (4:2 Punkte und 25:21 Spiele) auf die Plätze zwei und drei.

Die weiteren Platzierungen: 4. Ralf Schülein/ Sebastian Spichal, 5. Daniel Tönnesmann/ Achim Kapahnke, 6. Sebastian De la Porte/Alfons Ammon und 7. Stefan/Bergmann/Tom Hänel.

Nach der Siegerehrung mit schönen Preisen durch M. Spörlein und dem Dank der Vorstandschaft an die Ausrichter des Turniers, stand der Kesselinhalt im Mittelpunkt und war wie immer Grundlage für ein deftiges Abendessen. red