Computer und digitale Medien sind in der heutigen Zeit im Alltag allgegenwärtig. Daher ist es wichtig, dass Kinder den richtigen Umgang mit diesen Medien lernen, um sie gezielt bedienen und gewinnbringend einsetzen zu können. Viele Beobachtungen und Studien von Experten zeigen jedoch, dass der zu frühe und zu häufige Kontakt von Kindern und Jugendlichen mit den neuen Medien mit erheblichen Risiken für ihre Entwicklung und ihre Gesundheit verbunden ist.

Michaela Glöckler plädierte bei ihrem Vortrag über die "Digitalisierung im Bildungswesen" in der Waldorfschule Haßfurt dafür, dass Lehrer selbst darüber entscheiden sollen, inwieweit elektronische Medien im Unterricht eingesetzt werden und bis zu welcher Klasse die Schulen bildschirmfrei bleiben sollen. Frau Glöckler ist, wie die Schule mitteilte, seit über 40 Jahren Kinder- und Jugendärztin und hat das Buch "Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt" inhaltlich begleitet.

Digitale Medien, zu früh eingesetzt, sind nach ihren Worten entwicklungshemmend und reduzieren die realen Erfahrungen auf das Wischen am Bildschirm. Daher müssen Medienzeit sowie die Medieninhalte gezielt an das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden, um die Kinder durch das 24-Stunden-Angebot von Fernsehen, Internet, Handy und Spielekonsole nicht zu überlasten, wie sie sagte.

Besonders in den Jahren der Kindergarten- und Grundschulzeit sollten Kinder ihre Umwelt direkt und mit allen Sinnen wahrnehmen, so Glöckler. Wenn Kinder in dieser Zeit die reale Welt übermäßig nicht direkt, sondern durch elektronische Medien erleben, würden hauptsächlich der visuelle und der akustische Sinn angesprochen. Dies könne bei übermäßigem Medienkonsum zu sensorischer Desintegration führen, was sich unter anderem in weniger motorischer Geschicklichkeit und Koordination sowie weniger Fantasie und Kreativität ausdrücken könne. Auch für die Entwicklung der emotionalen Intelligenz von pubertierenden Kindern und Jugendlichen sei ein Zuviel an Medien nicht förderlich. Zu viel Bildschirmzeit und zu wenig soziales Miteinander können sich laut Referentin als Interessenlosigkeit und fehlende Empathiefähigkeit bis hin zu Aggressivität äußern. Ziel von Schule und Unterricht sei es, Schüler zu selbstständigen Menschen auszubilden. Das lernen Kinder nach ihrer Ansicht vor allem im Sozialverband des Klassenzimmers.

Diesen Ansatz will die Waldorfschule in Haßfurt unterstützen. Dort werden die Kinder im Fach Medienkunde von einem ausgebildeten Medienpädagogen unterrichtet. red