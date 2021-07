13 Jugendliche feierten mit ihren Familien in der Mainleuser Christuskirche Konfirmation.

In seiner Festpredigt ermunterte Pfarrer Michael Schaefer die zu Konfirmierenden, offen und wissbegierig in die Zukunft zu gehen, dabei den Kontakt zum sozialen Netzwerk Kirche nicht abreißen zu lassen und die Frage nach dem Sinn ihres Lebens durchaus auch Gott zu stellen. Der Gottesdienst wurde musikalisch ausgestaltet von Michael Schoberth an der Orgel und den Damen von "Cantamus" unter der Leitung von Kristin Schaefer. Der Vertrauensmann Karl-Günter Krauß wies in seinem Grußwort darauf hin, dass der Konfirmationsspruch durchaus zu einem hilfreichen Lebensmotto werden kann. red