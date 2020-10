Die Sieger des Spendenwettbewerbs "Agilis kommt an" stehen fest. Bei einer symbolischen Scheckübergabe in der Bayreuther Zentrale des Eisenbahnunternehmens wurden drei Organisationen mit einem gemeinnützigem Hintergrund aus der Region geehrt.

Die Vereine und sozialen Einrichtungen haben turbulente Monate hinter sich. Dass viele sich weiterhin mit vollen Einsatz engagieren, findet man bei Agilis besonders ehrenwert. Den mit 1000 Euro dotierten ersten Platz erreichte die Bücherei Trebgast.

Die Bücherei ist erst im Frühling in neue Räume in der Ortsmitte direkt neben den Bahnhof umgezogen. "Dass sich hier ein Treffpunkt für Groß und Klein etabliert, dafür leisten wir gerne einen Beitrag", sagte Agilis-Geschäftsführer Axel Hennighausen bei der Preisübergabe. Die 1000 Euro sollen unter anderem in neue Bücher, Hörbücher und Filme fließen. "Damit wir für unsere Besucher auch attraktiv bleiben", erklärte Johannes Faßold, Mitglied des Kirchenvorstand und verantwortlich für die Bücherei, die von der evangelischen Kirchengemeinde Trebgast betrieben wird. Auch eine Online-Leihfunktion sei angedacht. Doch das koste natürlich - ebenso wie diverse Aktionen und Ferienprogramme. "Da kommt die Spende gerade zum richtigen Zeitpunkt", so Faßold.

Die Plätze zwei und drei belegten die Kinderfeuerwehr Marktleuthen und die Wasserwacht Bad Staffelstein.

"Die Auswahl der Projekte hat der Jury dieses Jahr besonders viel Kopfzerbrechen bereitet", sagte Hennighausen, "denn verdient hätten den Sieg alle." Wie schon in den Vorjahren habe das Eisenbahnunternehmen darauf geachtet, in der Jury möglichst das gesamte Unternehmen abzubilden. Mitdiskutiert und bewertet hätten ein Triebfahrzeugführer, eine Servicekraft sowie Mitarbeiter aus der Werkstatt und der Verwaltung. Sie alle hätten Punkte für "Projektidee und -ziel", "Gemeinnützigkeit", "Nachhaltigkeit" und "Aufbereitung der Bewerbung" verteilt. red