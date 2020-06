Sozialarbeit im Livestream

Normalerweise tanzen in den Bamberger Jugendzentren junge Erwachsene zu Hip-Hop-Klängen, toben sich in der Kreativwerkstatt aus, kochen gemeinsam oder veranstalten Konzerte. Die Mitarbeiter des überregionalen Jugendhilfeträgers begleiten Jugendliche in ihrem Alltag zwischen Familie, Schule, Freizeit und Beruf.

"Das sind alles Bereiche, wo wir auf den persönlichen Kontakt zur Zielgruppe angewiesen sind", sagt Sandra Ender, stellvertretende Geschäftsführerin vom Verein Innovative Sozialarbeit (Iso). Wegen der Pandemie bleiben die Türen vom Iso e.V. jetzt geschlossen. Deshalb auch die Sozialarbeit einstellen? "Die Option gibt's für Iso nicht", stellt Ender klar. "Soziale Arbeit heißt Beziehungsarbeit. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen: Wie können wir Beziehungen aufbauen und erhalten, wenn wir nicht zusammen sein können?", sagt Ender.

Kochshow und Workout

Die Lösung: Umzug ins Internet. Der Kochabend, an dem Jugendliche jeden Dienstag gemeinsam schnippeln, kochen und essen, findet jetzt online statt. Auf der Social-Media-Plattform Instagram inszenieren die Mitarbeiter des Iso e.V. eine Live-Kochshow. "Anstatt Alfons Schuhbeck steht einer von uns vor der Kamera. Auch für uns war das erste Mal neu", berichtet Jan Ammensdörfer, Sozialraumkoordinator für Bamberg Ost. Jeden Tag können Jugendliche bei verschiedenen Angeboten des Iso e.V. von zu Hause aus mitmachen.

Auf den Instagram-Kanälen finden sie Hip-Hop-Choreographien zum Nachtanzen oder Workout-Videos mit angeleiteten Fitnessübungen. In einem anderen Video wird gezeigt, wie man mit einfachen Mitteln selbst Videos drehen und schneiden kann. Außerdem können sich Jugendliche mit Ammensdörfer und seinen Kollegen online zum gemeinsamen Spielen treffen. Dabei tauschen sie sich über einen Voice-Chat aus. "Wir wollen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhalten. Aber auch unseren pädagogischen Auftrag in die Formate bringen und Antworten auf aktuelle Fragen geben", sagt Ammensdörfer. Deshalb besprechen Mitarbeiterinnen des Iso e.V. in einem Live-Talk Format Themen, die die Jugendlichen gerade beschäftigen, wie zum Beispiel Corona-Fake News.

Ob per Voice-Chat beim Online-Spiel, im Chat oder per Telefon: Die Mitarbeiter der Jugendarbeit sind mit den Jugendlichen in Kontakt, sind erreichbar, sind da. Die Streetworker unterstützen aus dem Homeoffice statt auf der Straße. Telefonisch beraten sie junge Erwachsene beispielsweise bei aktuell aufkommenden Fragen zum Umgang mit den Neuerungen bei Ämtern.

"Wir sind durch die Umstellung wieder ganz nah an den Wurzeln von Iso. Das heißt, Neues ausprobieren zu können und zu dürfen", sagt Ender. Trotzdem freuen sich alle beim Iso e.V. auf die Zeit, in der sie das Gemüse nicht mehr alleine schneiden müssen und Tanzschritte und Bässe das Jugendzentrum wieder zum Beben bringen und.