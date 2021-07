Am kommenden Sonntag, 25. Juli, von 14 bis 16 Uhr spielen wieder die "Frankorigines in Minimalbesetzung" mit Harry Tröger und Ralf Wunschelmeier im Freien vor dem Textilmuseum. Bei schlechtem Wetter findet der Auftritt im "Wohnzimmer" des Textilmuseums statt. "Mir welln doch bluß schpilln" ist das Motto des Duos aus Münchberg und Hof. Frischgebackenen Kuchen gibt es bereits ab 12 Uhr.

Am Sonntag, 1. August, kommt mit seinem Soloprogramm der Pianist "Igor Rattassep" und am 8. August der "Musical Club" aus Hof. Nähere Informationen hinsichtlich des Programms am Sonntag sind unter www.textilmuseum.de zu finden. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. red