Sonderstempel zum Coburger Jubiläum

Die Deutsche Post gibt anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Coburg in Bayern" am Mittwoch, 1. Juli, zwei Sonderstempel heraus. Der eine zeigt einen Bierkrug und die Coburger Bratwurst, der andere das Stadtwappen von Coburg und das Wappen von Bayern. Philatelie-Liebhaber erhalten die Sonderstempel am 1. Juli zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr im Postbank-Finanzcenter in der Hindenburgstraße. red