2020 kam es in den Gemeindegebieten von Höchstadt a. d. Aisch, Adelsdorf und Wachenroth zu mindestens zwölf widerrechtlichen Entsorgungen von Abfall in freier Natur. Zuletzt entdeckte ein Passant am 4. Oktober in einem Waldstück östlich der Straße zwischen den Höchstadter Ortsteilen Schwarzenbach und Ailersbach abgelegten Bauschutt.

Wer kennt dieses Grün?

Unbekannte hatten diesen dort vermutlich im Zeitraum zwischen 1. Oktober, 16 Uhr und 4. Oktober, 10 Uhr entsorgt. Aufgrund der Menge muss hierbei mindestens ein Kleintransporter oder ein Anhänger verwendet worden sein. An Teilen des Bauschutts ist noch die Farbe der abgetragenen Fassaden, ein auffälliges Grün, zu erkennen .

Neben Haushalts- und Sperrmüll wurde immer wieder, wie im hier berichteten Fall, Bauschutt und Sondermüll, auch asbesthaltige Wellzementplatten, abgelegt. Der unsachgemäße Umgang mit diesem Sondermüll ist mit erheblichen Gesundheitsgefahren verbunden.

Hinzu kommen immer wieder unseriöse Angebote zur Sanierung von Dächern und Ähnlichem. Hier klingeln meist Männer aus Ost-/ Südosteuropa proaktiv bei den Bewohnern von, von außen renovierungsbedürftig wirkenden, Häusern und bieten ihre Sanierungsarbeiten an. Nach der mündlichen Vereinbarung eines sehr niedrigen, nicht marktüblichen Preises, wird entweder die Arbeit nicht fachgerecht ausgeführt, oder es wird Druck ausgeübt, einen deutlich höheren Preis zu zahlen. Die anschließende Entsorgung des Bauschutts erfolgt dann oftmals in der Natur.

Bereits die unerlaubte Entsorgung von Hausmüll in der Natur ist eine Ordnungswidrigkeit und wird in der Regel mit Geldbuße geahndet. Die Ablagerung von (asbesthaltigen) Sondermüll stellt eine Straftat dar, welche mit Freiheitsstrafe bedroht ist.

Auch in den Fällen der hier geschilderten Sanierungsangebote sind oftmals Straftatbestände (zum Beispiel Betrug, Wucher) erfüllt. Bei Hinweisen zu dem genannten Fall oder im Allgemeinen bittet die Polizei Höchstadt um Mitteilung unter 09193/ 63940. pol