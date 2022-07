Das Team der Aschacher Bücherei bietet seinen Leserinnen und Lesern - und denen, die es werden wollen - jede Menge Lesefreude. Und das nicht nur in der Ferienzeit! Viele Neuerscheinungen für alle Altersklassen stehen zur Auswahl, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für diejenigen, die für das Jugendbuch zu "alt", für die Themen der Erwachsenenliteratur aber noch nicht alt genug sind, wurde die Abteilung "Young Adult/New Adult" (also junge Erwachsene) mit Fantasy, Romantasy und spannenden Büchern neu eingerichtet. Diese Bücher stehen allen anderen Leserinnen und Lesern natürlich ebenfalls zur Verfügung.

Sommerrätsel für Kids

Für Kids ab acht Jahren wird während der Sommerferien bis 31. August ein Online-Rätsel angeboten. Dieses Rätsel ist aus der Kooperation des Oetinger Verlages und des St. Michaelsbundes entstanden. Die Gewinne werden in der Bücherei übergeben - solange der Vorrat reicht. Nähere Infos auf aschach.koeb-unterfranken.de unter der Rubrik "Veranstaltungen" und im Aushang der Bücherei.

Aktion Bücherturm

Im Januar 2022 hatten sich die drei Frauen des ehrenamtlichen Büchereiteams der Initiative "Büchertürme" angeschlossen und als Ziel den Kirchturm der Dreifaltigkeitskirche in Aschach ausgesucht. Die Aktion "Büchertürme" dient der Leseförderung in der Grundschule.

146,65 Pisa sind erreicht

Der Aschacher "Bücherturm" hat inzwischen die stattliche Höhe von 146,65 Pisa (Stand 20. Juli) erreicht. Natürlich können die Kinder auch in den Ferien am Turm weiterbauen - Baumaterial steht in der Bücherei reichlich zur Verfügung. Bei so vielen Angeboten und Aktionen ist es selbstverständlich, dass die Bücherei auch während der Ferien geöffnet ist. red