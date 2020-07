Sommer ist Sprachenzeit

Auch wer in diesem Jahr vielleicht auf eine Reise ins Ausland verzichtet, kann sich ein Stück Italien, Spanien oder England nach Coburg holen - mit einem Sprachkurs an der Volkshochschule Coburg. Die VHS bietet im August und September Kompaktkurse unterschiedlicher Niveaustufen mit täglichen Unterrichtseinheiten von Montag bis Freitag. Der Englisch-A2-Sommerkurs bei Luisa Westhäuser (31. August bis 17. September, 18 bis 19.30 Uhr) ist für alle Teilnehmer, die bereits Vorkenntnisse auf dem Niveau A2 besitzen und diese wiederholen und vertiefen möchten. Vor allem werden Grammatik und Wortschatz trainiert und gefestigt. Der Italienisch-A1-Sommerkurs bei Adelina Angermüller (31. August bis 18. September, 18.30 bis 20 Uhr) eignet sich für alle Teilnehmer, die rasch die italienischen Grundkenntnisse lernen wollen. Im Italienisch-B1-Kurs bei Adelina Angermüller (7. bis 18. September, 17 bis 18.30 Uhr) sollten die Teilnehmer schon Italienisch sprechen können, um dann gemeinsam weiter zu lernen. Catalina Villamizar Bautista vermittelt im Spanisch-A1-Anfängerkurs einen schnellen Einstieg in das Spanische (31. August bis 18. September, 18 bis 19.30 Uhr). Information und Anmeldung auf www.vhs-coburg.de oder unter Telefon 09561/8825-70 oder an laura.goeldner@vhs-coburg.de. red