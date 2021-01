Die Gesellschafter der Region Mainfranken GmbH appellieren an die Menschen in der Region, die geltenden Einschränkungen mitzutragen und sich solidarisch zu zeigen. Das teilte die Gesellschaft am gestrigen Montag mit.

Bei einer Videokonferenz zur Strategieentwicklung der regionalen Kooperation verständigten sich die mainfränkischen Oberbürgermeister, Landräte, Hauptgeschäftsführer und Präsidenten der Handwerkskammer sowie der Industrie- und Handelskammer auf eine anhaltende und gemeinsame Kraftanstrengung zur Überwindung der aktuell herausfordernden Corona-Lage. Sie bedankten sich für die bisher erbrachte Akzeptanz der Bevölkerung für notwendige Maßnahmen.

Im Bemühen der Akteure, in den nächsten Wochen ausreichend Impfstoffe für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, bitten die Gesellschafter der Region Mainfranken GmbH um eine hohe Bereitschaft der Menschen in der Region, sich in den kommenden Wochen und Monaten impfen zu lassen. Es sei von übergeordneter Bedeutung, so der Appell, sich und andere zu schützen.

Mit Blick auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Gesamtentwicklung Mainfrankens haben die Gesellschafter vereinbart, ihre Kräfte noch stärker zu bündeln und Prioritäten für den Kooperationsraum zu setzen. Die beiden Vorsitzenden der Region Mainfranken GmbH, Landrat Wilhelm Schneider (Haßberge) und Oberbürgermeister Christian Schuchardt (Würzburg), zeigten sich zufrieden: "Der heutige Austausch fließt in ein Zukunftsbild ein, das die Grundlage für die weitere innerregionale Zusammenarbeit bildet. Vor allem in schwierigen Zeiten gilt es, zusammenzustehen und strategische Konzepte zu entwickeln, um unseren Wirtschafts- und Lebensraum nachhaltig zu stärken", lautet ihr Fazit. red