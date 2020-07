Solidarität mit Äbtissin Mechthild Thürmer

Am kommenden Montag, 27. Juli, findet die Bamberger Mahnwache Asyl um 18 Uhr am Maxplatz statt. Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen gemeinsam mit Geflüchteten dazu auf, sich mit Äbtissin Mechthild Thürmer zu solidarisieren. Die couragierte Ordensfrau hat in ihrem Kloster in Kirchschletten über 30 Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt. Jetzt muss sie sich in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Bamberg verantworten.

Musikalisch wird die letzte Mahnwache vor der Sommerpause vom "Duo Celloboe" mit Nadine und Eduard Resatsch begleitet. Die Englischhornistin des Konzerthausorchesters Berlin und der Cellist bei den Bamberger Symphonikern spielen Eigenkompositionen von Eduard Resatsch. Der Schauspieler Martin Neubauer wird literarische Texte dazu vortragen.

Seit dreieinhalb Jahren setzt sich die Bamberger Mahnwache Asyl jeden Montag für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik ein. Die Veranstalter bitten in ihrer Mitteilung darum, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Mindestabstände einzuhalten. red