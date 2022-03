Die Stadt Hammelburg zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine: Seit vergangener Woche hängt am Marktplatz die Flagge der Ukraine, versehen mit Trauerflor für die vielen Toten, die dieser Krieg bislang schon gefordert hat. Aber nicht nur die Flagge setzt ein Zeichen der Solidarität - zufälliger Weise trägt auch das Baugerüst am Bürgerhaus dahinter gelb und blau. Auch in den kommenden Wochen werden sich jeden Freitag um 17.45 Uhr Menschen für eine Viertelstunde am Marktplatz von Hammelburg versammeln, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. red/Foto: Barbara Oschmann