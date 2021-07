Die Erlebnisführung "Erlebnis Heilwasser im Wandel der Zeit" stellt die Tradition und Rituale der Kur, die Wirkweisen der Heilwässer und das Zusammenspiel von Heilwasser und Salz vor. Die Führung endet mit einer Probe der öffentlich zugänglichen Heilbrunnen in den Kuranlagen. Beginn ist um 10.30 Uhr am 18. Juli vor dem Eingang des Arkadenbaus. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie online (www.badkissingen.de/events; in der Tourist-Info abzuholen) erhältlich. Foto: Heji Shin