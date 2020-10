Über den aktuellen Sachstand des Modellprojekts "Smart City" berichtete Madlen Müller-Wuttke am Montag bei der Sitzung des Stadtrats. Im Februar gestartet, musste der im März geplante Workshop aus aktuellem Anlass als Videokonferenz stattfinden. Das tat dem Erfolg aber keinen Abbruch, zahlreiche Teilnehmer diskutierten und brachten neue Ideen ein. Einzelne Themenfelder wurden festgelegt, wie zum Beispiel Mobilität, Kultur, Klima, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und Einzelhandel. Natürlich müsse auch die Stadtverwaltung einbezogen werden, sagte Müller-Wuttke. Und so fand im Juni die erste Klausurtagung mit diesem Teilnehmerkreis statt. Die dritte Runde ist momentan in Vorbereitung, bei der auch die Bürger daran beteiligt werden sollen.

Räume für Stadtlabor gemietet

Für alle sichtbar tut sich etwas in Sachen "Smart City" im Haßfurter Stadtbild: Die Stadt hat Räume in der Hauptstraße 7 angemietet, in der ein so genanntes Stadtlabor künftig seinen Sitz haben wird. Direkt zwischen neuer Touristinformation sowie Kulturamt und dem Rathaus liegt das Herzstück von "Smart City", das die Bürger einladen soll, aktiv mitzumachen. Für Mitte Januar ist die Eröffnung geplant. In entspannter Atmosphäre sollen Workshops, Ausstellungen und Informationsabende stattfinden. Das Stadtlabor soll ein Treffpunkt zum Ausprobieren und für Interaktionsmöglichkeiten sein. Eine wechselnde Posterausstellung soll die Bürger zum Mitmachen bewegen.

Als zentrales Element und Grundlage aller digitalen Prozesse in der Smart Green City Haßfurt soll eine moderne Datenplattform zum Einsatz kommen. Diese sammelt, verarbeitet, speichert und steuert alle digitalen Informationen der gesamten Stadt. Dazu gehören nicht nur die vorhandenen Daten aus Verwaltung und Wirtschaft, sondern auch alle im städtischen Umfeld neu generierten Informationen aus Sensornetzwerken, öffentliche Daten, geobasierte Informationen und digitalisierte Informationen aus analogen Quellen.

"Wir sind zwar Kreisstadt, aber es bringt nichts, wenn wir den Landkreis außen vor lassen", sagte Müller-Wuttke und verdeutlichte, dass die Digitalisierung nicht an der Stadtgrenze aufhöre: "Jeder Bürger hat die Chance, seine Ideen mit einzubringen."

Bürgermeister Günther Werner fand es enorm, was in den vergangenen acht Monaten alles geleistet wurde. Natürlich werde das eigene Konzept, das Haßfurt aufstellt, auch dokumentiert, damit andere kleinstädtische Kommunen davon profitieren können. Mehr Informationen gibt es unter www.smartcityhassfurt.de. cl