Der in Kulmbach beheimatete ERP-Software-Hersteller Vlex hat 2000 Euro an das Projekt "Franken helfen Franken" der Mediengruppe Oberfranken gespendet, zu der auch die Bayerische Rundschau gehört.

Schon seit einigen Jahren spendet die Vlex an soziale Einrichtungen in der Region. Diesmal ging die Zuwendung an den gemeinnützigen Verein "Franken helfen Franken".

Die Spende übergab Marketingleiterin Viktoria Viering stellvertretend für das gesamte Team an die Pressesprecherin Jessica Nickel.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer jährlichen Aktion ,Spenden statt Kundengeschenke' gleich mehrfach Freude bereiten können. Die durchweg positive Resonanz ist die beste Motivation, mit ähnlichen Aktionen eine so wertvolle Organisation wie ,Franken helfen Franken' auch weiterhin zu unterstützen", so Viktoria Viering.

Mit dem Spendenverein unterstützt die Mediengruppe Oberfranken seit 2009 Hilfsbedürftige in ganz Franken. Auch im Jahr 2021 konnte die Stiftung wieder vielen Menschen helfen. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an in Not geratene Menschen oder gemeinnützige Organisationen und Projekte in der Region. red