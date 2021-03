Als sich der Wanderfalke 2016 das erste Mal nach 132 Jahren im Coburger Land niederließ, war das eine Sensation für Vogelliebhaber. Um den Wanderfalken im Coburger Land wieder fest anzusiedeln, hatte der LBV laut einer Pressemitteilung bereits vor einigen Jahren an der Veste Coburg und am Müllheizkraftwerk Wanderfalkenkästen installiert.

Zum fünften Mal

Der Morizkirchturm als künstlicher Felsen gefiel dem Falken aber offensichtlich besser - vielleicht, weil hier in der Coburger Innenstadt viele Stadttauben, seine Hauptnahrung, leben. Hier, mitten im städtischen Trubel, ganz in der Spitze des Morizkirchturm, brüten die Wanderfalken jetzt schon zum fünften Mal in Folge. Auch in diesem Jahr hat der Greifvogel vier Eier gelegt - wie die neu installierte Webcam beweist. Mit Unterstützung der Firma Dacor und des Hochbauamtes der Stadt hat der LBV in den vergangenen Wochen - noch vor der Brutzeit - im Nistkasten zwei Beobachtungskameras installiert, mit denen sich jetzt das Brutgeschehen und die Aufzucht des Nachwuchses live verfolgen lassen. Darüber hinaus gibt es auf dem Youtube-Kanal des LBV regelmäßig Zusammenfassungen.

Der LBV Coburg, der als gemeinnütziger Naturschutzverein die Installation sowie die laufenden Kosten der Webcam bisher allein trägt, bittet um Spenden und sucht Sponsoren, um die Webcam langfristig zu ermöglichen. Die Wanderfalken-Webcam ist auf coburg.lbv.de zu finden.

Im Landkreis Coburg hat der gemeinnützige Naturschutzverband Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) aktuell mehr als 2600 Mitglieder, davon mehr als 100 Mitglieder im aktiven Ehrenamt, die sich nicht nur um die Belange von Vögeln kümmern, sondern um alle bedrohten Tiere und Pflanzen im Landkreis. red