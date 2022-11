Nach dem verhaltenen Start in den Vorlese-Herbst der Bücherei Thulba im September fanden sich im Oktober wieder 15 Kinder in den Räumen der Bücherei ein, um der Bildergeschichte "Ich mag keine Bücher" zu lauschen: Die kleine Marla mag keine Bücher und benutzt sie lieber als Leiter, Rutsche oder auch zum Jonglieren. Eines Nachts fällt sie aus einem Traum in ein Buch und erkennt, wie schön und spannend die Geschichten in den Büchern sind. Im Anschluss an die Vorlesestunde wurde noch gebastelt. Passend zur Jahreszeit kreierten die Kinder einen Flugdrachen aus Papier, teilt die Bücherei mit.

Die nächste Vorlesestunde findet am Samstag, 19. November, um 15 Uhr statt. red