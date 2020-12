Die Stadtverwaltung, die Städtebau GmbH sowie die Stadtwerke sind am 24. und 31. Dezember geschlossen. Die Servicestellen Information, Bürgerbüro, Standesamt, OB-Büro und Baugenehmigung/ Denkmalschutz sind bis 23. Dezember sowie am 28., 29. und 30. Dezember zu den normalen Öffnungszeiten besetzt. Aufgrund des Lockdowns wird aber in jedem Falle um eine telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahme gebeten. Nur in Ausnahmefällen kann ein persönlicher Termin vereinbart werden. Alle Kontaktdaten sind auf www.kulmbach.de zu finden. Das Bürgerbüro bleibt am Samstag, 2. Januar geschlossen.

Die Stadtwerke sind auch während der Feiertage für Notfälle unter der Nummer 09221/90410 erreichbar. Die Tourist-Information in der Buchbindergasse und die Musikschule sind bis 8. Januar geschlossen. Das Deutsche Zinnfigurenmuseum, das Landschaftsmuseum Obermain sowie der Museumsshop auf der Plassenburg schließen bis einschließlich 10. Januar. red