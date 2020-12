Besucher von Alten- und Pflegeheimen brauchen einen aktuellen negativen Coronatest. Den bekommen sie vom 24. bis 26. Dezember in Bamberg und in Scheßlitz. Wie kann ich mich im Schnelltestzentrum testen lassen?

1. Sie vereinbaren Besuchstermine für die Weihnachtsfeiertage mit dem Alten- bzw. Pflegeheim, in dem Sie Ihren Angehörigen über die Feiertage besuchen möchten.

2. Sie erhalten eine Bestätigung Ihres Besuchstermins bzw. der Termine von diesem Alten- und Pflegeheim.

3. Diese Bestätigung berechtigt Sie zu einem Corona-Schnelltest im Testzentrum in der Graf-Stauffenberg-Schule ("Blaue Schule", Kloster-Langheim-Straße 12, Bamberg) oder im Testzentrum Scheßlitz (ehemaliger Nettomarkt, Oberend 32)

4. Die Schnelltestzentren in Bamberg und Scheßlitz sind geöffnet am 24.12. von 8.30 - 14.00 Uhr, am 25.12. von 8.30 - 13.00 Uhr und am 26.12. von 8.30 - 12.00 Uhr.

5. Zusätzlich sollen Sie ein Zeitfenster für die Testung über ein Onlineportal angeben; die Informationen dazu erhalten Sie über das jeweilige Alten- und Pflegeheim.

6. Da es gerade am 24.12. sicher viele Testwillige gibt, planen Sie bitte Wartezeiten ein - auch für das Warten auf das Testergebnis (ca. 45 Minuten) bitte Zeit einplanen.

7. Der Schnelltest wird vom Freistaat Bayern bezahlt und ist kostenlos.

8. Nur wer einen Besuchstermin in einem Bamberger Alten- oder Pflegeheim hat, wird im Bamberger Testzentrum getestet. Wer einen Besuchstermin in einem Pflegeheim im Landkreis vereinbart hat, kann sich in Schnelltestzentrum Scheßlitz testen lassen.

Nach aktueller Regelung darf die dem Testergebnis zugrundeliegende Testung mittels eines Antigen-Schnelltests höchstens 48 Stunden (72 Stunden nur vom 25. - 27. Dezember) und mittels eines PCR-Tests höchstens 3 Tage (vier Tage nur vom 25. - 27. Dezember) vor dem Besuch vorgenommen worden sein. Nur die Seniotel-Pflegeheime der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg bieten den Besuchern wie bisher auch über die Feiertage die Testung in den Heimen selbst an.

Das Schnelltestzentrum wird unter Federführung des Bayerischen Roten Kreuzes von ehrenamtlichen Einsatzkräften der BRK-Bereitschaften, der Wasserwacht, Bergwacht und dem Jugendrotkreuz, den Maltesern, den Johannitern und der DLRG während der Weihnachtsfeiertage betrieben. In der Stadt Bamberg wird das Schnelltestzentrum in der Graf-Stauffenberg-Schule ("Blaue Schule", Kloster-Langheim-Straße 11) seinen Dienst aufnehmen; im Landkreis ist das Testzentrum in Scheßlitz (ehemaliger Nettomarkt, linke Gebäudehälfte) angesiedelt.

Im Rahmen der Testungen wird es vermutlich auch zu positiven Ergebnissen kommen. Die Hilfsorganisationen sind mit Formblättern ausgestattet worden, die auch diese Situation berücksichtigen. In diesem Fall wird der Patient aufgefordert, sich umgehend in häusliche Isolation zu begeben und sofort per Mail (gesundheitsamt@lra-ba.bayern.de) Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen. Das Gesundheitsamt meldet sich dann, um einen Termin für einen PCR-Bestätigungstest zu vereinbaren. red