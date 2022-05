Bestes Maiwetter, motivierte Maibaum-Mannschaft, begeisterte Zuschauer - ein gelungener Start in den Mai 2022. So kann man die Maifeier des Gesangvereins Harmonie am Wochenende beschreiben. Die Arnshäuser Feuerwehr hievte im Pfarrhof den geschmückten Maibaum händisch in die Höhe und ernteten einen verdienten Applaus. Gefühlt mehr Gäste als in Vor-Corona-Zeiten genossen im Freien am Vormittag das Weißwurstfrühstück, nachmittags das Maibaumklettern der Kinder, Blasmusik, lang vermisste Begegnungen und die Verpflegung. red