Hyrox-Wettkämpfe Die Athleten starten auf einem Rundkurs mit einem ein Kilometer langen Lauf, bevor sie zur ersten von acht Workout-Stationen kommen. Haben sie diese Aufgabe absolviert, geht es wieder auf die Laufstrecke. Nach acht Läufen und acht Stationen ist direkt das Ziel erreicht. Ausschließlich die Zeit entscheidet über die Platzierung. Beim Doppel-Wettbewerb (Double Men), in dem der Eichaer Clemens Scherbel und sein Ingolstädter Partner Christopher von Stelzer bei der Weltmeisterschaft am 14. Mai in Las Vegas an den Start gehen wollen, können sich die Athleten die Aufgaben an den Stationen aufteilen. Hierzu gehören:

1. Ski-Ergometer: An Seilzügen wird der Stockeinsatz beim Langlauf simuliert. "Man holt mit den Armen weit aus und setzt am besten den ganzen Körper ein", empfiehlt Scherbel. 1000 Meter müssen zurückgelegt werden.

2. Sled Push: Ein 125 Kilogramm schwerer Schlitten muss über eine Strecke von 50 Metern (viermal 12,5 Meter oder zweimal 25 Meter) geschoben werden.

3. Sled Pull: Hier wiegt der Schlitten 75 Kilogramm und muss aus dem Stand an einem Seil ebenfalls über eine 50-Meter-Distanz (viermal 12,5 m) zu sich gezogen werden.

4. Burpee Broad Jump: Mit einer Kombination aus Liegestütz (die Brust muss den Boden berühren) und einem Standweitsprung müssen 80 Meter zurückgelegt werden.

5. Ruder-Ergometer: In Sitzposition sind mit beidarmiger Ruderbewegung 1000 Meter zurückzulegen.

6. Farmer's Carry: Zwei 24 kg schwere Kugelgewichte (Kettlebells) sind über eine 200-Meter-Strecke (viermal 50 m) zu tragen.

7. Sandbag-Lunges: Mit einem Sandsack (20 kg) auf den Schultern wird sich mit weiten Ausfallschritten fortbewegt, wobei das Knie des hinteren Beines bei jedem Schritt den Boden berühren muss. Die Gesamtstrecke ist 100 Meter lang.

8. Wall Balls: Eine Art Medizinball (6 kg) muss nach einer Kniebeuge (Hüfte unterhalb der Knie) genau auf ein Ziel in drei Metern geworfen werden - insgesamt 100 Mal.