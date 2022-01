Die Stadt Bad Kissingen hat die Termine für die Märkte für das Jahr 2022 festgelegt. Zu den Jahrmärkten heißt es in der Pressemitteilung der Stadt: Das Markttreiben findet auf dem Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Eisenstädter Platz, dem Klieglplatz, sowie in der Spitalgasse und der Kirchgasse statt. Der Josefi-Markt ist für Samstag, 19. März, geplant, der Walburgi-Markt für Donnerstag, 5. Mai, der Matthäi-Markt für Donnerstag, 22. September, der Herbst-Markt für Sonntag, 23. Oktober, der Martini-Markt für Donnerstag, 10. November, und der Weihnachtsmarkt für Donnerstag, 1. Dezember. An Werktagen ist die Verkaufszeit von 8 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 18 Uhr.

Regelmäßige, weitere Märkte, die aber nicht an Feiertagen stattfinden, sind der Wochenmarkt (Rathausplatz) immer dienstags (von September bis Mai) von 9 bis etwa 13 Uhr und donnerstags (von März bis November) von 7.30 bis etwa 13 Uhr und der Grüne Markt (Marktplatz und Fußgängerzone rund um das Alte Rathaus) samstags von 8 bis etwa 13 Uhr. Der erste Grüne Markt in 2022 findet am 7. Januar statt.

Der Bauernmarkt (Rathausplatz oder Stadtsaal) wird jeden dritten Samstag im Monat (außer im August und Dezember) von 8.30 bis 12 Uhr organisiert. Der erste Termin in 2022 ist am Samstag, 15. Januar. Die Stadt Bad Kissingen weist ergänzend darauf hin, dass es zu Änderungen kommen kann. Die aktuellen Termine und Zeiten der Märkte sind im Veranstaltungskalender auf www.badkissingen.de/events veröffentlicht. red