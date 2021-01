Unternehmerinnen und Manager kennen das eigene Unternehmen, den Markt und die Kunden genau. Doch externe Einflüsse, unternehmensinterne Unausgewogenheiten oder Veränderungsprozesse können zu einer Gemengelage führen, in der die Fäden entgleiten. "Statt Entwirren und die Zügel fest in der Hand zu halten, findet sich ein Knoten. Wenn sich Unternehmerinnen und Manager in dieser Situation und Aufgabenstellung erkennen, dann ist es Zeit für ein Knotenpunkt-Gespräch", sagt Anja Falkowski, Wirtschaftsmediatorin und Systemischer Coach. Sie bringt ihre Erfahrungen aus dem Top-Management ein und sorgt mit einem persönlichen Knotenpunkt-Gespräch am Mittwoch, 3. Februar, in der Designwerkstatt Coburg dafür, diese Herausforderung zu erkennen und zu meistern. In 30-minütigen Einzelgesprächen bietet sie unter anderem eine Situationsanalyse, hilft, Perspektiven zu ändern, Motivation zu erhöhen und Kraft zu tanken. Außerdem zeigt sie Schritte zur Lösung. Termine werden ab 9 Uhr vergeben. Anja Falkowski meistert seit Jahren erfolgreich herausfordernde Situationen im Mittelstand, in Verbänden und Organisationen, bei Fach- und Führungskräften. So hilft sie ihren Mandanten, entspannt und zielorientiert die Fäden und Geschicke wieder fest in der Hand zu halten. Informationen und Anmeldung zu den 30-minütigen Slots unter www.designwerkstatt-coburg.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist auch telefonisch unter 09561/ 8363-0 oder per E-Mail an info@designwerkstatt-coburg.de möglich. red