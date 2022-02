Lange hat Corona Aktivitäten der Bergsteiger der Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereins verhindert. Jetzt war es endlich so weit, dass die Skitourengeher starten konnten, natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln. Unter Leitung des Skihochtourenleiters Jan Herterich ging es in die Gegend um den Oberalppass die alles bietet, was das Herz eines Tourengehers höher schlagen lässt. In Dieni, dem letzten Ort vor der Wintersperre des Oberalppasses, wurde Quartier genommen. Schon am ersten Tag lockten Sonne und Schnee. Für den ersten Teil des Anstiegs zum Oberalpstock (3328 Meter) wurde die Seilbahn genutzt, dann hieß es Spuren hinauf zum Gipfel, von dem aus 2000 Höhenmeter Abfahrt durchs Val Strem lockten.

Der Zug brachte die Tourengeher am nächsten Tag auf den Oberalppass, von wo aus der Pazolastock (2739 Meter ) erstiegen wurde. 150 Höhenmeter unterhalb des Gipfels war es am Grat so stürmisch, dass gleich in nördlicher Richtung nach Andermatt abgefahren wurde.

Am dritten Tag ging es vom Oberalppass über die Fellilücke und Rientallücke (2702 Meter) ins abgelegene, enge Riental. Bei der Abfahrt nach Göschenen gab es im oberen Teil noch besten Schnee, aber im engen Bachtal lag viel zu wenig Schnee. Hier mussten die Skier abgeschnallt und auf dem Rucksack getragen werden. Das war sehr mühsam, da man immer wieder über eingeschneite Felsbrocken stolperte.

Am letzten Tag ging es dann noch vom Oberalppass durch das Val Val auf die Fuorcla da Giuv. Die Abfahrt durchs Val Giuv war noch mal ein absoluter Genuss. red