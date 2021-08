Bad Brückenau vor 16 Stunden

Skiclub bietet Boule und Nordic-Walking an

Der Skiclub Bad Brückenau bietet am Donnerstag, 12. August, ab 18 Uhr das Boule-Spiel im Siebener Park an, anschließend ist Stammtisch im Biergarten "Am Siebener Park". Am Freitag, 13. August, geht es...