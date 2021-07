Gittels Fränkische Bühne präsentiert am Samstag, 24. Juli, ab 19 Uhr auf der Romantikbühne am Schlossturm in Bad Berneck ein Sketchprogramm, dessen Höhepunkt "Dinner for one" ist. Die Bühne nahm das Stück ins Programm, weil mit Catriona Gallo eine Schottin zur Verfügung steht, die eine exzellente Komödiantin ist. Außerdem umfasst das Programm Szenen von Heinz Ehrhard, Karl Valentin und Horst Pillau. Als Dritter im Bunde ist Martin Uckley dabei. Ein Shuttle-Bus fährt vom Großparkplatz Am Anger zur Bühne. Karten können per E-Mail an touristinfo@badberneck.de oder telefonisch (09273/574374) bzw. fraenk.buehne@gmail.com oder 0175/9026027 bestellt werden. red