Zwei Spieltage vor Saisonende wurde die Saison in der Kegler-Bundesliga unter- und später dann abgebrochen. Nach 16 von 18 Runden war bei den Männern Rot-Weiß Zerbst uneinholbar vorne und wurde erneut deutscher Meister. Vizemeister wurde mit neun Punkten Rückstand auf Zerbst und knapp vor den oberfränkischen Konkurrenten Bamberg und Breitengüßbach der SKC Staffelstein. Damit erwarben die Staffelsteiner den Startplatz für den Mannschaftseuropapokal. Der wurde allerdings aufgrund der Pandemie bereits im Sommer abgesagt.

Ohne ihren langjährigen Kapitän Torsten Reiser, der sich in seine Heimat Friedrichshafen verabschiedete, und mit einer durch Fabian Seitz und Christopher Wittke gut verstärkten Mannschaft stehen die Staffelsteiner in der laufenden Saison nach fünf Spieltagen mit 9:1 Punkten neben Zerbst (10:2) an der Tabellenspitze. Ob und wann die Saison 2021 fortgesetzt wird, ist derzeit noch offen. us