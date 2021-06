Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) veranstaltet am Samstag, 17. Juli, gemeinsam mit dem Verein "Schoko " zum zweiten Mal den Bayreuther "Skate Jam"am Skatepark in der Oberen Röth in Bayreuth. "Die Teilnehmer werden in drei verschiedenen Klassen antreten", so Mario Brunner von der BMTG. Es gibt die offene Klasse für alle über 18-Jährigen und gesponserten Fahrern und eine Klasse für unter 18-Jährige sowie eine eigene offene Frauen- und Mädchenklasse. Die Veranstalter erwarten bis zu 100 Teilnehmer und hoffen diesmal den Contest mit Zuschauern austragen zu können. Eine Teilnahme erfolgt ausschließlich mit vorheriger kostenloser Registrierung auf der Homepage der BMTG. Weitere Informationen, die aktuellen Corona-Regeln und die Anmeldeformulare gibt es unter www.bayreuth-tourismus.de. red