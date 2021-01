Unter dem Motto "Alles Anfänger" gestaltet am Sonntag, 10. Januar, die "Moment-mal-Band" aus Aschaffenburg die erste Sinnzeit 2021 ab 18 Uhr in der Kirche in Ebern. Burkard Vogt erklärt dazu vorab: "Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Als Menschen sind wir aber immer Anfänger! Das erklärt unsere Fehler, das macht aber auch Hoffnung: Wir haben es immer wieder neu in der Hand, was wir aus unserem Leben machen. Gott kann uns dabei Orientierung und Kraft geben." Mit Rebecca Wißmann spielt Burkard Vogt bei der Sinnzeit selbst komponierte Musik und Lieder.

Eine Decke mitbringen

Elfriede Schneider und Pastoralreferent Johannes Simon freuen sich auf diesen Gottesdienst und laden dazu ein. Die Besucher bitten sie, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und sich warm anzuziehen. Gerne könnten Besucher eine Decke mitbringen, da die Kirche nicht geheizt werden könne. Für Sitzen im nötigen Abstand werde gesorgt, Hygieneregeln würden beachtet.

Weitere Sinnzeiten sind am 14. Februar ab 18 Uhr in der Pfarrkirche Knetzgau zum Valentinstag und am 14. März ab 18 Uhr in der Pfarrkirche Ebern geplant. Coronabedingt tagesaktuelle Infos gibt es dazu unter www.sinnzeit.de oder unter der Telefonnummer 09521/9512471 bei Pastoralreferent Johannes Simon. red