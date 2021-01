An der Sing- und Musikschule konnten trotz Corona die Leistungsprüfungen abgenommen werden. Kinder und Jugendliche, die in die Musikschule gehen, lassen sich voller Erwartung und Leistungsbereitschaft auf das Abenteuer "Singen und Musizieren" ein.

Insgesamt 48 Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren haben an den Prüfungen teilgenommen. Die Juniorprüfung 1 wurde von 10, die Juniorprüfung 2 von 14 Kindern abgelegt. An den D1- bzw. D2-Prüfungen, welche neben einer instrumentalen auch eine Theorieprüfung beinhalten, haben 17 Musikschüler teilgenommen. 11 Teilnehmer der D1-Prüfung erhielten eine Urkunde und eine Anstecknadel in Bronze, alle Teilnehmern der D2-Prüfung eine Urkunde und eine Anstecknadel in Silber.

Junior1: Blinzler Jorina (8 Jahre, Kronach, Klavier; Gebhardt Amelie (8), Steinwiesen, Klavier; Hübner Nele (12), Kronach, Klavier; Kleyhauer Frido (8), Kronach, Gitarre; Li Mia (6), Kronach, Klavier; Lohß Sven (7), Presseck, Trompete; Schmitt Emma (9), Wilhelmsthal, Klavier; Wagner Amos (8), Burgkunstadt, Blockflöte.

Junior2: Backer Arthur (11), Kronach, Gitarre; Bätz Laurenz (10), Steinwiesen, Gitarre; Bayer Leni (13), Kronach, Klavier; Ehrsam Jella (8), Kronach, Gitarre; Ehrsam Lilo (15), Kronach, Gitarre; Engelhard Johanna (11), Kronach, Klavier; Janotta Elli (8), Neuses, Gitarre; Kuhnlein Anna (11), Steinwiesen, Klarinette; Lang Jonas (13), Kronach, Klavier; Müller Ben (10), Küps, Gitarre; Rudolph Paul (10), Mitwitz, Gitarre; Singer Hanna (12), Wilhelmsthal, Klavier; Wagner Ella (9), Weißenbrunn, Gitarre; Walker Anna Angelina (9), Kronach, Klavier.

D1: Baumann Mata Marianela (13), Reitsch, Klavier; Gödel Alina (15), Kronach, Klavier; Hänchen Greta (12), Kronach, Querflöte; Köhler Vanessa (16), Kronach, Klavier; Koch Lea (18), Küps, Violine; Potsis Zisis Francesco (14), Kronach, Gitarre; Urban Lina (14), Mitwitz, Gitarre; Werr Rebecca (10), Schneckenlohe, Trompete.

D2: Burger Maria (13), Kronach, Klarinette; Ginevrino Miriam (15), Kronach, Blockflöte; Köhler Vanessa (16); Kronach, Blockflöte; Lang Franziska (18), Kronach, Querflöte; Schuberth Eva (14), Nordhalben, Trompete. red