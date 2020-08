Sing-und Musikschule auf Erfolgskurs

Trotz der Corona-Krise ist für die Städtische Sing- und Musikschule Forchheim ein sehr erfolgreiches Schuljahr zu Ende gegangen: Bei den freiwilligen Leistungsprüfungen zeigten die Musikschüler ihr Können in Theorie und Praxis.

Auf dem Saxofon legte Luan Berisha die D2-Prüfung ab. Die D1-Prüfung im Fach Klavier absolvierten Elisabeth König, Andreas Petukhov und Mattis Schüler. Bei den Blasinstrumenten bestanden die D1-Prüfung Lena Blümlein (Blockflöte), Fabian Höfle (Trompete) und Panna Ujvari (Querflöte).

Ein Höhepunkt war die Teilnahme am 57. Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Bamberg: Den ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten erreichte Leo Wilk am Klavier (Lehrkraft Christine Schaller), gefolgt von Jakob König mit 24 Punkten (Schlagzeug, Lehrkraft Pawel Czubatka) und Liam Oßenbühl mit 22 Punkten (Schlagzeug, Lehrkraft Pawel Czubatka). Zudem verdienten sich Wilk und Jakob König beim Preisträgerkonzert im E.-T.-A.-Hoffmann-Theater Bamberg den Beifall des Publikums. red