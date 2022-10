Zehn Jubilare wurden 1996 und 1997 konfirmiert und feierten am 9. Oktober ihre "Silberne Konfirmation". Das teilt Pfarrerin Barbara Weichert in einer Pressemitteilung mit. Die Jubilare ließen sich für ihren weiteren Lebensweg erneut den Segen Gottes zusprechen. In diesem Gottesdienst erhielten auch zehn Jungen und Mädchen zum Beginn ihrer eineinhalbjährigen Konfirmandenzeit eine Bibel überreicht. Zugleich zündeten sie zum ersten Mal die Kerzen an, die sie für ihre Gottesdienstbesuche am Vortag gebastelt hatten. Pfarrerin Weichert predigte, dass Glaube an Jesus Christus - im Sinne von Vertrauen zu ihm - im Herzen entsteht, aus Dankbarkeit durch Erfahrungen der Fülle des Lebens, aber auch, wenn man in schweren Lebenslagen Hilfe erhält und Zuwendung erfährt. 1996 wurden Nicole Schamell, geb. Beck, Eva-Maria Weber, geb. Goebel, Manuel Knüttel und Andreas Ullrich konfirmiert.1997 wurden Rebecca Büchner, geb. Hereth, Manuel Jost, Stefan Kammer, Viktoria Kenner, Holger Schnarr und Matthias Zink konfirmiert. Als Präparanden begrüßte die Pfarrerin Evie Bohn, Annika Hartmann, Emelie Hartmann, Leni Kenner, Jan Noll, Moni Noll, Frederik Schmidt, Finn Sperzel, Philipp Stöckner und Anna Werner. red