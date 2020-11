Siegmar Schnabel (IHK zu Coburg) und Lars Meisenbach (BestSens) sind neue Vorsitzende des Zukunft.Coburg.Digital e. V. Schnabel übernimmt nach drei Jahren das Amt des Vorsitzenden von Philipp Steinberger (Wöhner), der seinen Posten aus Zeitgründen zur Verfügung gestellt hatte.

Der Verein wurde 2017 zur Unterstützung der Aktivitäten des Digitalen Gründerzentrums Zukunft.Coburg.Digital unter der Beteiligung von Stadt, Landkreis, IHK zu Coburg und weiteren Institutionen sowie verschiedenen Vertretern der regionalen Wirtschaft gegründet. Er unterstützt die Arbeit der Initiative finanziell sowie inhaltlich. Ziel ist es, gemeinsam die Digitalisierung voranzutreiben und ein Ökosystem für Gründer zu schaffen, um den Wirtschaftsraum Coburg zukunftsfähig zu aufzustellen.

"In den vergangenen drei Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht, für das Thema Digitalisierung sensibilisiert und der wachsenden Gründerszene mit den beiden Standorten in Coburg und Rödental ein Zuhause zu geben", sagte Steinberger in seinem Rückblick. "Die Initiative ist ein großer Gewinn für die Region", erklärte er weiter.

Seine Nachfolge übernimmt Schnabel, der den Verein bisher als Zweiter Vorsitzender mitgelenkt hatte. Mit Meisenbach folgt ihm als Stellvertreter ein Gründer des jungen Coburger Unternehmens BestSens AG, der eigene Gründungserfahrung und das Verständnis für Start-ups mitbringt sowie auf den neuen Schwerpunkt Sensorik mit seinem Wissen einzahlt.

"Es liegt nun an uns, gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen und dem Team von Zukunft.Coburg.Digital die bisherigen Erfolge zu verstetigen und in konkrete Projekte mit der Coburger Wirtschaft umzusetzen", erklärte Schnabel. "Unser vorrangiges Ziel ist es, das innovationsfreundliche Ökosystem für Gründung und Digitalisierung weiter auszubauen und potenzielle Gründer zu motivieren, sich mit digitalen Geschäftsmodellen im Raum Coburg selbstständig zu machen. Das Thema digitale Produktion kann dabei ein Alleinstellungsmerkmal für Coburg sein", sagte Schnabel.

Als Schatzmeister bestätigten die Mitglieder Jan Happich (co-tax Steuerberatungs GmbH), als Rechnungsprüfer Bernhard Umlauft (ecovis). Das Amt des Schriftführers übernimmt Andreas Kücker (süc/dacor). Als Beisitzer des Vorstands wurden Michael Bubmann (Brose), Jens Grubert (Hochschule Coburg), Stephan Horn (WiföG Coburg), Mandy Mann (HUK-Coburg), Florian Pöhner (Haba) sowie Martin Schmitz (Wirtschaftsförderung Landkreis CO) bestätigt.

Der Vorstand wird ab sofort ergänzt durch Jens Beland von der Kreishandwerksmeisterschaft, um die Diversität weiter zu stärken.

Im Rahmen der digitalen Versammlung beschlossen die Mitglieder die von Jochen Flohrschütz vorgestellten Pläne und Maßnahmen des Gründerzentrum für die kommenden Jahre. Als Schwerpunktthemen hat sich das Gründerzentrum die Bereiche Digital Design, Sensorik und digitale Bildung vorgenommen. "Unsere Schwerpunkte zahlen auf die bereits vorhandenen Stärken des Coburger Wirtschaftsraums ein", erklärte Flohrschütz.

Durch die Fokussierung soll der Standort künftig auch für Gründer aus anderen Regionen interessanter werden, von denen wiederum die regionale Wirtschaft profitieren könne. Außerdem zählt es zu den Kernzielen, die Bedingungen für alle Gründer vor Ort weiter zu verbessern, die Zusammenarbeit mit der Hochschule zu intensivieren und die Angebote für die Mitgliedsunternehmen auszubauen.

Zentraler Bestandteil sind dabei die beiden Standorte. In Coburg haben die Bauarbeiten für den vergrößerten Coworking Space in der Kühlhalle bereits begonnen, und in Rödental konnten in der Digitalen Manufaktur bereits im Oktober die ersten Mieter einziehen.

Auch die ersten Workshopräume stehen zur Nutzung bereit. Die komplette Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant.