Beim Ford Transit Cup in Mellrichstadt ging es gleich doppelt um Alles oder Nichts: Neben der Chance auf den Ford Transit Cup ließen sich die Sportholzfäller auch vom Kampf um das Ticket zur Deutschen Meisterschaft zu Topleistungen antreiben.

Den Sieg bei den Pros, der Eliteklasse der Sportholzfäller, sicherte sich der frühere Volkerser Danny Martin aus Sinntal (Hessen) in beeindruckender Manier, heißt es in einer Pressemitteilung von Stihl Timbersports. Peter Bauer (Schmidmühlen, Bayern) und Christoph Lang (Bruckberg, Bayern) belegen die Plätze zwei und drei.

Beim Sportholzfällen fällt die Entscheidung oftmals im Finale an der Hot Saw - doch nicht dieses Mal: Sportholzfäller Danny Martin gewann durch eine herausragende Vorstellung den Ford Transit Cup 2022 in Mellrichstadt.

Nationaler Rekord

Dabei gelangen ihm Tagesbestzeiten in gleich fünf Disziplinen, darunter auch ein neuer nationaler Rekord an der Single Buck (12,42 Sekunden) und eine neue persönliche Bestzeit an der Hot Saw (5,24 Sekunden). Als Sieger beider Qualifikationswettkämpfe ist der amtierende Vizemeister natürlich auch bei der Deutschen Meisterschaft dabei, wo er ein großes Ziel verfolgt: "Natürlich will ich bei der Deutschen Meisterschaft gerne gewinnen, aber es wird wieder ein enger Fight - von daher werde ich wieder alles geben müssen."

Wer fährt zur Meisterschaft?

Die besten der Sportholzfäller-Elite stehen für die Deutsche Meisterschaft bereit. Neben den drei Podiumsathleten Martin, Bauer und Lang sicherten sich ebenfalls diese sieben Pros das Ticket zum Saisonabschluss in Wernigerode: Steffen Graf, Thomas Hofbauer, Nils Müller, Stephan Odwarka, Stefan Stark, Marcel Steinkämper und Andreas Striewe. red