Nach dem großen Erfolg des Kultur Sommers 2020 folgt nun der Kultur Herbst 2020 - weiterhin unter dem Motto "Coburg trotz(t) Corona". Von Freitag, 2. Oktober, bis Samstag, 12. Dezember, präsentieren zehn Künstler bei sieben Veranstaltungen im Kunstverein Coburg jeweils ab 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Kultur-Programm. Die Bandbreite reicht von Kabarett und Comedy über fantastische Geschichten mit Musik bis hin zu Weihnachtsliedern, Musik-Comedy und Christmas-Jazz. Sämtliche Auftritte finden im Kunstverein Coburg (Park 4a, Zugang über Leopoldstraße) statt.

Angepasstes Hygienekonzept

Veranstaltet wird der Kultur Herbst 2020 von der Künstler- und Eventagentur Streckenbach aus Ebersdorf. "Das große Interesse am Kultur Sommer hat uns gezeigt, dass gerade in Corona-Zeiten Kultur eine besondere Rolle spielt und die Menschen auch bei kleinerem Publikum begeistert. Um Künstler in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, veranstalten wir jetzt den Kultur Herbst 2020", sagt Streckenbach-Geschäftsführer Oli Schneider. Da die Herbst-Veranstaltungen im Gegensatz zum Kultur Sommer im Inneren des Kunstvereins stattfinden, habe man das Hygiene-Konzept entsprechend ausgerichtet. So finden alle Darbietungen ohne Pause statt, der Einlass erfolgt jeweils um 19 Uhr, beim Einlass besteht Maskenpflicht, am Sitzplatz nicht mehr. Die Kartenanzahl je Veranstaltung ist limitiert, um die erforderlichen Abstände einzuhalten.

Los geht es am Freitag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr mit dem Berliner Kabarettisten Nils Heinrich. Einen Tag vor dem 30. Jubiläum des Tags der deutschen Einheit präsentiert der 49-Jährige sein Programm "Deutschland einig Katerland". Geboren in Sangershausen (Sachsen-Anhalt) hat Nils Heinrich nicht nur Zahnfüllungen aus zwei Gesellschaftssystemen im Mund, sondern er blickt mit seinen witzigen und geistreichen Wort- und Musikbeiträgen sowie seiner systemübergreifenden Lebenserfahrung auf 30 Jahre deutsche Einheit und ihre Folgen zurück.

Karten für den "Kultur Herbst 2020 - Coburg trotz(t) Corona" sind online unter www.reservix.de, per E-Mail an tickets@infranken.de oder telefonisch unter 0951/188564 erhältlich sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.agentur-streckenbach.de. red